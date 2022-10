Federalberghi Isole Minori Sicilia punta il dito contro i nuovi orari dei collegamenti marittimi verso le destinazioni dell'area. Secondo l'associazione, i programmi in vigore da ottobre "hanno creato non pochi disagi ai cittadini e al turismo: aliscafi pieni, difficoltà a trovare posto a causa di orari e itinerari talvolta inappropriati, hanno costretto gli operatori turistici a fare i salti mortali e i Comuni a rincorrere decisioni assunte da altri in modo intempestivo e inadeguato, in assenza di consulto con gli Enti locali".

La territoriale lamenta anche la mancazna di un dialogo tra operatori turistici e istituzioni. "Federalberghi Isole Minori Sicilia – in ultima istanza, con pec di fine settembre, sottolinea il presidente Christian Del Bono - ha chiesto che i nuovi governi regionale e statale incontrino urgentemente le rappresentanze dei territori interessati (Eolie, Egadi, Ustica e Pelagie), per ripristinare gli assetti statali e migliorare i servizi integrativi regionali così come previsti dai nuovi bandi".