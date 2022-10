Piccoli aeroporti italiani, la sorpresa dell'estate

"Più piccoli degli hub intercontinentali, sono riusciti a recuperare in maniera più agile il traffico pre-Covid. Sono gli aeroporti secondari che, anche grazie al boom del nostro incoming, hanno saputo approfittare del recupero più veloce del traffico nazionale ed europeo. Catania, Cagliari, Napoli, Torino hanno sfiorato, e in alcuni casi superato, i numeri del 2019. La migliore estate di sempre è, ad esempio, quella che ha archiviato Caselle, con un incremento di traffico pari al 26 per cento rispetto a tre anni fa. Una stagione da incorniciare che, rivendica l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, getta le basi per un inverno che "auspichiamo possa essere di successo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)