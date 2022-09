Domani sciopero delle low cost: i voli garantiti

Giornata nera quella di domani, 1 ottobre, per il trasporto aereo italiano. Un nuovo sciopero delle low cost rischia di paralizzare il traffico su scala nazionale. A incrociare le braccia per 24 ore saranno i dipendenti di easyJet, Ryanair Limited, Malta Air, Crewlink e Volotea, nonché il personale del comparto aereo tutto, aeroportuale e indotto degli aeroporti. Si fermeranno, invece, per sole 4 ore (dalle 13.01 alle 17) i lavoratori di Vueling.

Per limitare i disagi, è già disponibile sul sito dell’Enac l’elenco dei servizi garantiti. La Commissione garanzia sciopero è inoltre intervenuta per precisare in una nota che "dagli scioperi sono stati esclusi tutti i collegamenti 'da e per' l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio".



I voli garantiti

Saranno operati tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce dalle 7 alle 19 e dalle 18 alle 21; tutti i charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.



Garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:



VOE 1796 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1797 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) NAPOLI (LIRN)

LAV 487 PARMA (LIMP) LAMPEDUSA (LICD)

LAV 442 LAMPEDUSA (LICD) VERONA (LIPX)

LAV 441 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC)

EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

RYR 7970 BOLOGNA (LIPE) COMISO (LICB)

RYR 481 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)



Arrivo voli nazionali

Sarà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i servizi nazionali in corso al momento dell’inizio dell’agitazione, così come la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero stesso.



I voli intercontinentali

Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi transiti su scali nazionali, nonché i seguenti servizi in partenza:



Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)

EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

ISR 354 VERONA (LIPX) TEL AVIV (LLBG)

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

RYR 5081 BOLOGNA (LIPE) QUEEN ALIA (OJAI)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKBK)

ITY 810 FIUMCINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

RJA 106 MALPENSA (LIMC) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

NOS 6854 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIK (HESH)



Nord America

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL)

AAL 715 VENEZIA (LIPZ) PHILADELPHIA (KPHL)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)



Sub Area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)



Sub Area Sud Est Asiatico

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)



Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 630 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR)



Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)