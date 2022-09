Wizz Air, decolla il primo volo dall'Italia verso l'Arabia Saudita

È decollato oggi da Roma Fiumicino il primo volo di Wizz Air che collega l'Italia all'Arabia Saudita. Nello specifico il collegamento unirà lo scalo capitolino con quello di Dammam.

Come riportato in una nota, il volo guarda ai flussi da entrambi i Paesi, in un'ottica prettamente leisure.



Si tratta della prima delle 23 rotte annunciate dal vettore per l'Arabia Saudita, che puntano in totale a oltre 1 milione di passeggeri. Un piano che si inserisce all'interno del programma Vision 2030, che ha come obiettivo quello di triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.



"Siamo entusiasti di iniziare la nostra prima rotta verso il Regno dell'Arabia Saudita - commenta Robert Carey (quinto da destra nella foto), presidente di Wizz Air -. La nuova rotta a tariffe ridotte tra Roma e Dammam consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all'altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale".



Ivan Bassato (quarto da sinistra nella foto), chief aviation officer di Aeroporti di Roma, aggiunge: "Si tratta di un'importante pietra miliare nello sviluppo della connettività tra l'Italia e l'Arabia Saudita, un mercato con un forte potenziale".