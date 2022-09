Four Seasons amplia l'esperienza del lusso: nasce la divisione Yachts

Salperà entro la fine del 2025 il primo Four Seasons Yacht, un prodotto della nuova divisione del gruppo dedicata alla navigazione di lusso. L’ordine a Fincantieri, annunciato lo scorso luglio, include l’opzione per altre due navi a brand Four Seasons Yachts e ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.

Per gli ospiti più esigenti

Il progetto unisce al player dell’hospitality di lusso Nadim Ashi e Philip Levine, imprenditori leader nel settore.



Larry Pimentel, veterano del settore dei viaggi di lusso, è alla guida della nuova impresa: "In collaborazione con Four Seasons - spiega - stiamo creando una nuova categoria di viaggi di lusso che si rivolge agli ospiti più esigenti. Stiamo riunendo il meglio di tutti i settori per dar vita a un'offerta all'avanguardia grazie a un design di alto livello, a esperienze curate nei minimi dettagli e a un servizio davvero eccezionale”.



Le cifre

Lungo 207 metri e largo 27 lo yacht avrà 14 ponti e ospiterà 95 suite simili a ville, con finestre a tutta altezza e ampie terrazze. Avranno una superficie media di 54 mq tra spazio esterno e interno, con soffitti alti 2,4 metri. La suite più ampia, la ‘Funnel Suite’, si svilupperà su quattro livelli e offrirà più di 892 mq di spazio abitativo complessivo tra interno ed esterno, compresa una piscina privata e un'area termale privata dedicata, creando una vera e propria casa vista mare lontano da casa.