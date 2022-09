Riapre con i treni storici la Ferrovia del Basso Monferrato

Dopo 11 anni di stop, riapre il 2 ottobre - in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo - la Ferrovia del Basso Monferrato. Dalla stazione di Torino Porta Nuova partirà il treno storico che ripercorrerà la tratta rimessa in auge dal Gruppo Fs per uso turistico, nell’ambito del progetto ‘Binari senza tempo’.

Il treno composto da carrozze Corbellini partirà alle 9, facendo tappa a Chivasso alle 9.30. Da lì il convoglio riprenderà il viaggio trainato da una locomotiva a vapore.



Nel corso della tratta i passeggeri potranno ammirare i paesaggi del Basso Monferrato, facendo tappa a Cavagnolo e Brozolo, per poi arrivare a Montiglio Murisengo e visitare le mostre sulla linea Chivasso-Asti.