Boeing pagherà 200 milioni per gli incidenti dei B737 Max

Ammonta a 200 milioni di dollari la somma che Boeing dovrà pagare per gli incidenti dei B737 Max che si sono verificati in Indonesia e in Etiopia.

Il costruttore ha patteggiato con la Sec (Securities and Exchange Commission).



Si chiude così negli Stati Uniti l’indagine sui due eventi che hanno causato la messa a terra per lungo periodo degli aeromobili.



A pagare, ha fatto sapere la Sec – riporta ilsole24ore.com – sarà anche l’ex amministratore delegato di Boeing Dennis Muilemburg. Il manager dovrà pagare 1 milione di dollari.