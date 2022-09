Ita Airways fa volare le Nazionali di calcio: siglato accordo con la Figc

Ita Airways fa squadra con la Figc per far volare gli Azzurri. La compagnia aerea ha stretto un accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio sviluppare e promuovere lo sport italiano nel mondo.

L’intesa – sottoscritta e presentata oggi al Centro Tecnico Federale della Figc a Converciano, alla presenza dell’a.d. del vettore Fabio Lazzerini, del presidente della Figc Gabriele Gravina, e del Ct della Nazionale Roberto Mancini - durerà fino al 31 dicembre 2024.



In base all’accordo Ita Airways sarà il vettore ufficiale delle Nazionali italiane di calcio (maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer e esport), occupandosi, in questi due anni, di tutte le trasferte aeree.



Beneficiari dell’intesa saranno anche l’Associazione Italiana Arbitri, il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico.



L’accordo prevede inoltre agevolazioni particolari per gli spostamenti del “business travel” della Federcalcio.