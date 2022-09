Ethiopian apre un hotel all’aeroporto di Addis Abeba

Completata la prima fase dei lavori di realizzazione dell’Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel, l’albergo di Ethiopian Airlines che accoglierà passeggeri e dipendenti al Terminal 2 dell’aeroporto di Addis Abeba.

La struttura, la cui costruzione è iniziata nel 2020, è stata parzialmente completata, e si appresta ad aprire al pubblico le prime 41 camere.



Una volta terminato disporrà complessivamente di 97 camere moderne, spaziose e lussuose, oltre a un ristorante e altri servizi.



"La vasta rete di Ethiopian porta ogni anno milioni di passeggeri attraverso Addis Abeba – spiega il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Come compagnia aerea orientata al cliente, vogliamo che i nostri passeggeri si godano ogni minuto trascorso con noi, anche le ore di transito in aeroporto. La costruzione del In-Terminal porta il transito ad Addis Abeba al livello successivo. Risponde alla domanda del settore e ci porta a pianificare e creare una connettività efficiente e senza interruzioni per migliorare il comfort dei passeggeri. Vogliamo che i passeggeri partano dalla loro città di origine senza preoccuparsi del tempo di transito all'aeroporto di Addis Abeba. Nel caso in cui scelgano di soggiornare, li aspettiamo con uno spazio confortevole dove possono rinfrescarsi prima di imbarcarsi sul volo successivo".



Le camere sono già prenotabili attraverso l’indirizzo reservations@ethiopianskylighthotel.com e altri canali di vendita.