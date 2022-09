Delta, nuove opzioni per i clienti della classe Premium Select

Delta interviene sulle classi premium portando a bordo della Delta Premium Select proposte gastronomiche di ispirazione locale e amenities artigianali. A 5 anni dal debutto della classe i clienti potranno ora avere un maggior numero di opzioni di livello sempre più elevato.

"In Delta sappiamo che un buon pasto può rendere speciale l’esperienza di bordo sui nostri voli - ha detto Mike Henny, managing director onboard service -. Quando abbiamo progettato il nostro nuovo menù Delta Premium Select abbiamo ripensato da zero la nostra offerta di cibo e bevande, e siamo entusiasti di presentare ora nuove deliziose proposte che evidenziano il nostro servizio premium e la nostra vocazione per l’innovazione".



Le proposte del nuovo menù Delta Premium Select comprendono piatti come la costoletta di manzo brasata con patate fingerling e jus dijon al pepe verde; le polpette impossibili con polenta, salsa di pomodorini e broccoletti; le cosce di pollo all'harissa al miele con riso jollof e verdure stufate; e per dessert, la mousse di mango con composta di mango e frutto della passione.



Da ottobre inoltre arriveranno i nuovi amenity kit realizzati a mano da Someone Somewhere con prodotti da viaggio Grown Alchemist.