Air France: 171 rotte nella programmazione invernale, largo spazio al lungo raggio

Air France si prepara ad aumentare l’impegno anche nell’operativo invernale e con 171 rotte in programma di riavvicina ai livelli del 2019. Cinque le new entry del network, quattro delle quali europee in aggiunta al nuovo volo sull’aeroporto Newark di New York.

Il lungo raggio avrà un ruolo di primo piano in una programmazione che vede il rispristino di tutta la flotta della compagnia: 86 le rotte che verranno operate con il ritorno dei voli su Città del Capo e Tokyo Haneda oltre alla novità nordamericana.



Sul corto-medio raggio ci sarà un potenziamento di alcune rotte sin qui operate solamente durante la stagione estiva, mentre le novità assolute riguardano l’Austria, con i voli su Salisburgo e Innsbruck, mentre nel Nord Europa esordiranno Kittilä in Finlandia e Tromsø in Norvegia.