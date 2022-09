Boeing: impennata della domanda in Medio Oriente, servono 3.400 nuovi aeromobili

L'area del Medio Oriente si conferma una delle più promettenti per l'industria aeronautica. Le previsioni di Boeing per i prossimi 20 anni prevedono per la zona per 3.400 nuovi aeromobili sia per il traffico passeggeri che per quello merci.

Secondo le stime annunciate dalla casa di costruzione, come riporta simpleflying.com nei prossimi 2 decenni le flotte del Medio Oriente dovrebbero più che raddoppiare. Un trend dovuto sia al traffico leisure che quello business. Il traffico passeggeri crescerà inoltre di 2,4 volte nello stesso periodo.



La crescita del settore nell'area sarà di circa il 4% l'anno, contro una crescita globale del 3,8%.



Di pari passo si muoverà per il Medio Oriente la domanda di personale, con 53mila piloti, 50mila tecnici e 99mila membri dell'equipaggio di cabina.