Play salirà a 10 aerei nella summer 2023: al via il recruiting per piloti e assistenti di volo

Play si prepara a una nuova crescita a partire dalla stagione estiva, con l’obiettivo di passare dagli attuali 6 aerei in flotta ad almeno dieci. E per fare questo gioca d’anticipo con il nuovo personale necessario avviando già ora una campagna di recruiting.

Il vettore è alla ricerca di 150 assistenti di volo e di 55 piloti, che verrebbero poi inseriti nell’organico a pieno ritmo a partire dalla prossima primavera. Tra i requisiti richiesti una buona conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere e un’età superiore ai 19 anni per quanto riguarda gli assistenti di volo.



"Questo è il momento giusto per iniziare ad assumere per la nostra crescita la prossima estate – ha commentato il ceo della compagnia Birgi Jonsonn -. Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto a nuovi membri nel nostro team e siamo orgogliosi di essere in grado di fornire tutti questi nuovi posti di lavoro".