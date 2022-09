L’A321xlr entrerà in servizio nel 2024: ecco il  piano di Airbus

Airbus cerca di accelerare sulla produzione dell’A321xlr, l’aereo destinato a trasformare il lungo raggio, e punta all’ingresso definitivo nel mercato nel corso del 2024.

Il colosso dell’aviazione si prepara a fare uscire altri due esemplari dopo quello che ha effettuato i primi voli di prova la scorsa primavera. Due aerei ulteriormente migliorati e con elementi aggiuntivi che verranno ora utilizzati per ulteriori test da qui alla fine dell’anno per poi passare, nel 2023, alla presentazione di tutta la documentazione necessaria per ottenere permessi e certificazioni dalle autorità competenti.



L’A321xlr è il velivolo studiato per portare un modello di aereo pensato per il corto e medio raggio a coprire distanze ben più lunghe, arrivando a una potenzialità da 8.700 chilometri. Modello che verrà infatti utilizzato dai vettori che lo hanno già ordinato a coprire tratte, per esempio, tra Europa e Stati Uniti.