Boeing pronta a rivendere 150 B737 Max destinati alla Cina

Dovevano essere consegnati in Cina, ma il Governo di Pechino sta prendendo tempo, rifiutando ancora le consegne. Così Boeing ha deciso di rivendere i 150 aerei destinati inizialmente al mercato del Dragone.

Si tratta di una serie di B737Max, l'aereo finito nella bufera qualche anno fa e rientrato sul mercato durante la pandemia.



La Cina, come precisa travelmole.com non ha infatti ancora sbloccato le consegne dell'aeromobile. E per Boeing i tempi stanno diventando troppo lunghi, considerando anche il bisogno di aeromobili sul mercato internazionale.



Ma l'azienda ha voluto comunque sottolineare l'importanza del mercato cinese.