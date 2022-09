Newark cesserà di essere un aeroporto di New York dal 3 ottobre

L’aeroporto di Newark non sarà più considerato come scalo di New York, nonostante la sua forte vicinanza con la città. Il passaggio è fissato per il prossimo 3 ottobre e la modifica potrebbe avere effetti anche sui passeggeri, anche se l’entità della modifica sarebbe ancora da verificare nel dettaglio.

Secondo quanto riportato da Travelpulse alla base della decisione ci sarebbe l’applicazione del nuovo regolamento Iata su come vengono determinati gli scali appartenenti a una città quando questa ha più di un aeroporto, come nel caso di New York, appunto.



Operativamente per Newark non cambierà nulla, mentre per i passeggeri dovrebbe ora essere più oneroso modificare l’aeroporto passando ad esempio da La Guardia a Newark appunto.