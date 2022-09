Bolla, Ryanair: “La base di Torino può essere potenziata”

Ryanair si prepara ad aumentare l’impegno sull’aeroporto di Torino Caselle dopo i brillanti risultati ottenuti in particolare nel corso dell’orario estivo. E per il 2023 punta a raggiungere il traguardo di 2,6 milioni di passeggeri.

Lo ha rivelato il country manager della compagnia Mauro Bolla che, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, si è mostrato molto possibilista su un futuro incremento dell’offerta, non chiudendo la porta anche all’eventualità di una crescita degli aerei basati, attualmente due.



“La base di Torino può essere ancora potenziata – ha confermato – perché i dati dei passeggeri stanno rispettando le aspettative”. Il vettore low cost è arrivato ad operare 36 rotte sullo scalo piemontese, con 700 voili settimanali e una connessione con 14 Paesi. Il tutto con un incremento anno su anno del 150 per cento.