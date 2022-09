Colpirà anche l’aeroporto di Roma Fiumicino il processo di revisione del network da parte di Vueling per il prossimo operativo invernale. Il vettore che fa parte del gruppo Iag ridurrà sulla capitale il numero degli aeromobili basati, portandoli da 5 a 4, con un conseguente taglio anche dell’organico posizionato a Roma.

“Vueling attraverso il programma “Vueling Transform”, avviato durante il Covid-19 per garantire la redditività a lungo termine dell'azienda – ha spiegato la compagnia a TTG Italia -, ha costantemente riesaminato la sua rete e allocato gli aeromobili della sua flotta in base ai risultati attesi”.



Come conseguenza di queste revisioni e a seguito dell’annunciata ristrutturazione della rete della Compagnia in Italia “Vueling ha segnalato ad Anpav che ha deciso di ridurre da 5 a 4 gli aeromobili basati presso l’hub di Roma Fiumicino – conclude il vettore -. A questo proposito, continua il dialogo con i sindacati italiani con l’obiettivo di tutelare i dipendenti coinvolti in questa riorganizzazione e trovare loro una nuova destinazione nell’organico”.