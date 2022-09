Boeing recupera terreno su Airbus grazie al B737 max

Il Boeing 737 max risolleva la casa di costruzione a stelle e strisce e riduce il divario con gli europei di Airbus.

Boeing, dopo le vicende degli ultimi anni, ora sta recuperando terreno grazie anche allo sblocco delle consegne in ritardo. Nel secondo trimestre 2022, come riporta preferente.com, sono stati consegnati 121 aerei, ovvero 26 in più rispetto al precedente trimestre e 42 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta per lo più di B737 max (103 aerei).



La ripresa di Boeing si unisce alle difficoltà che sta registrando Airbus a causa degli approvviggionamenti e della situazione geopolitica europea. Un mix che consente alla casa americana di accorciare le distanze sul competitor.