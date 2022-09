United ed Emirates: confermato l'accordo di code sharing sull'asse Usa-Golfo

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, arriva ora l’ufficializzazione dell’accordo di codesharing che vede come protagoniste United Airlines ed Emirates. Un’intesa destinata ad allargare gli orizzonti dei due vettori dando la possibilità ai propri clienti di raggiungere un numero ben più ampio di destinazioni in Nord America da una parte e verso Asia, Africa e Medioriente attraverso l’hub di Dubai.

Quello tra i due vettori rappresenta il secondo accordo tra compagnie degli Stati Uniti e del Golfo dopo quello siglato in precedenza tra American Airlines e Qatar Airways, un segnale chiaro di come dopo anni di battaglie dal fronte Usa contro la crescita della presenza dei competitor nelle rotte verso gli Stati Uniti, si stia ora cercando di percorrere la via della collaborazione.



L’accordo di code sharing sarà anche accompagnato dal lancio, a partire dall’orario estivo del 2023, di un volo diretto tra New York Newark e Dubai operato proprio da United.