L'ultimo volo della Regina Elisabetta è il più tracciato di sempre

Un altro record per la Regina Elisabetta. L'ultimo volo di Sua Maestà, che ha coperto la breve tratta tra Edimburgo e Londra, è stato il più 'tracciato' di sempre su internet.

Come riporta travelmole.com, Flightradar24 ha affermato che circa 5 milioni di persone in tutto il mondo hanno monitorato il volo dell'aereo tramite il loro sito web.



Non solo: altre 250mila utenti hanno seguito il percorso del collegamento tramite youtube.



L'eccezionale interesse ha anche creato qualche difficoltà alla piattaforma Flightradar24, che nel primo minuto ha dovuto far fronte a ben 6 milioni di persone che hanno cercato di seguire la rotta del volo, sovraccaricando il sistema.