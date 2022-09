Emirates: doppia giornata di recruiting in Italia a Milano e Torino

Proseguono le giornate di recruiting di Emirates in giro per l’Italia e dopo le tappe di Venezia, Firenze e Roma la compagnia di Dubai ha scelto Milano e Torino per la sua ricerca di nuovo personale di bordo.

Gli appuntamenti sono previsti rispettivamente il 17 e il 19 settembre presso il Best Western Plus Hotel Galles per il capoluogo lombardo e il Novotel Torino nel secondo caso. “La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità – si legge in unanota del vettore -, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza”.



Tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili sul sito www.emiratesgroupcareers.com.