Ria: il nuovo vettore saudita al via da fine anno. Ecco i piani

Ria, il nuovo vettore saudita con sede a Riyadh, è pronto a decollare con degli aeromobili idonei - almeno nella fase iniziale - al solo trasporto di corto-medio raggio. Il lancio della compagnia aerea è previsto per fine 2022 e andrà ad affiancare Saudia (che avrà Jeddah come hub), a oggi unica compagnia di bandiera del Paese.

I piani di espansione sono ambiziosi, tanto che nel lungo termine Ria punta a imporsi come uno dei principali vettori su scala internazionale diventando così competitor di Emirates e Qatar Airways. I rumors di settore vedono il ceo di Etihad, Tony Douglas, come papabile a prendere la guida dell'azienda.



Come riporta arabianbusiness.com, Ria è il cuore dell'investimento di 100 miliardi di dollari effettuato dall'Arabia Saudita nel comparto dell'aviazione, e nella cornice della Vision 2030 non si esclude la possibilità di una terza compagnia nazionale con base a Neom. G. G.