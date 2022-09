Sita lancia la nuova piattaforma Launchpad

Si chiama Launchpad l’ultima novità targata Sita per i partner. Il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo lancia una nuova piattaforma delineando quattro aree chiave per creare nuove collaborazioni: identità digitale, analisi avanzate e gestione dei dati, sicurezza negli aeroporti e fonti di energia alternative sostenibili.

“Ognuna di queste aree - precisa la società in una nota - risponde alle attuali esigenze del trasporto aereo”.



Negli ultimi due anni, infatti, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno affrontato sfide significative e cambiamenti nel comportamento dei passeggeri. Per soddisfare questa domanda, l’azienda sta accelerando gli investimenti in nuove soluzioni capaci di offrire modalità di lavoro più intelligenti e che utilizzano le tecnologie già esistenti e quelle nuove. Allo stesso tempo, sta cercando di collaborare con partner all'interno e all'esterno dell'industria del trasporto aereo per integrare le proprie competenze, promuovere l'innovazione o sperimentare nuove soluzioni sostenibili all'interno delle loro operazioni.



"Siamo impegnati a consentire la crescita dell'industria del trasporto aereo attraverso tecnologie e soluzioni intelligenti – spiega in una nota il ceo di Sita, David Lavorel -. Abbiamo analizzato attentamente il mercato e identificato le aree chiave in cui possiamo avere un impatto significativo e aiutare i nostri clienti a lavorare in modo più intelligente. Abbiamo un solido programma di investimenti e innovazione per sostenere queste aree che sono fondamentali per la crescita di Sita. Per accelerare questo programma, stiamo invitando nuovi partner che lavorano in queste quattro aree ad unirsi a noi, in modo da poter rimodellare insieme il settore del trasporto aereo".