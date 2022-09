Air Albania: “Nessuna sospensione della licenza”

“Non si tratta di una sospensione dell’attività commerciale, ma di una procedura amministrativa”. Air Albania risponde così alle notizie uscite nelle scorse ore su diverse testate internazionali, che riportavano la sospensione della licenza commerciale da parte del National Business Centre di Tirana e il consenguente stop di tutte le operazioni del vettore.

In uno statement, il vettore precisa che “il principale azionista, Turkish Airlines, deve presentare le credenziali richieste dal National Business Center in Albania, procedura che - assicura - sta per essere completata. Questa pratica standard - aggiunge - è stata eseguita regolarmente da Air Albania e dall’azionista principale, sin dall’avvio dell’attività della compagnia di bandiera albanese”.



La compagnia aerea assicura inoltre che “le operazioni continuano” regolarmente.