Iberia: orario invernale da record per le rotte sugli Stati Uniti con la novità Dallas

Gli Stati Uniti continuano a essere al centro delle strategie a lungo raggio dei vettori del Vecchio Continente, che contano di prolungare anche nella stagione invernale i buoni risultati ottenuti in estate sulle rotte transoceaniche. E anche Iberia punta a capitalizzare con una programmazione di alto livello.

Supererà di oltre 15 punti percentuali l’offerta del 2019 quella che il vettore spagnolo metterà in campo a partire dalla fine del prossimo mese di ottobre, con quasi 600mila posti offerti nel corso dell’orario invernale.



La prima novità, si legge su Preferente, sarà il prolungamento del collegamento su Dallas anche nella stagione fredda, con tre frequenze, mentre le rotte storiche su New York e Miami saliranno di frequenze settimanali. Confermati inoltre i voli su Los Angeles, Chicago, Boston e Porto Rico, mentre per Washington bisognerà poi attendere la summer del 2023.