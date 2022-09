Ryanair: O’Leary capitalizza oltre 4 milioni di euro con le azioni del vettore

Cresce ancora il ‘gruzzolo’ di Michael O’Leary (nella foto) derivante dalle stock option delle azioni Ryanair. E nell’ultima tornata in ordine di tempo l’ormai storico manager della compagnia low cost è riuscito a portare a casa 4 milioni di euro, mantenendo al contempo ancor intatto il tesoretto da 564 milioni, ovvero delle quote ancora in suo possesso, pari al 3,9 per cento del totale.

L’ultima operazione è stata rivelata dall’Irish Times e si tratta di un’operazione lampo compiuta tra le giornate di giovedì e venerdì della settimana scorsa, quando il ceo della compagnia ha esercitato il suo diritto di acquistare azioni al prezzo di favore di 8,3 euro, per poi rivenderle il giorno successivo a prezzo di mercato, ovvero 12,5 euro, con una plusvalenza milionaria invidiabile.