Ryanair di nuovo contro gli aiuti di Stato ai vettori: ora nel mirino c’è Air Europa

Ryanair torna alla carica contro gli aiuti di Stato alle compagnie aeree. E questa volta nel mirino c’è Air Europa, a cui il governo spagnolo ha deciso di destinare 475 milioni di euro per scongiurarne il fallimento, prima dell’acquisizione da parte di Iberia.

Un’operazione che l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha definito in un’intervista alla testata spagnola La Razòn, rilanciata da Preferente, “un’aberrazione”.



“È come dare i soldi dei contribuenti ai casinò”, ha tuonato il manager, secondo cui “se un’azienda fallisce, dovrebbe andarsene e permettere ad altri di prendere il suo posto. E questo - ha sottolineato - vale anche per Air Europa”.



Ma chi avrebbe dovuto prenderne il posto? Ça va sans dire, le low cost. Secondo Wilson queste ultime - da tempo attive sulle rotte che collegano Madrid e Barcellona alle Baleari - “avrebbero dovuto rilevare gli slot della compagnia aerea della famiglia Hidalgo”.