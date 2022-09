Emirates investe 350 milioni di dollari per l’intrattenimento di bordo degli A350

Proseguono i maxi investimenti di Emirates nei servizi di bordo e la nuova tappa coinvolge gli A350 della flotta, 50 in tutto. Per loro sono pronti 350 milioni di dollari che saranno dedicati all’installazione di soluzioni di intrattenimento di bordo di nuova generazione. Per questa operazione verrà scelto il sistema Avant Up del gruppo Thales.

"Emirates ha sempre considerato l'inflight entertainment come un aspetto essenziale dell’esperienza a bordo – spiega il direttore operativo Adel al Redha - e siamo stati di fatto la prima compagnia aerea a inserire schermi personali su ogni singolo sedile a bordo, quando ciò era assolutamente lontano dalla norma, oltre 30 anni fa. Il nostro investimento nei sistemi Thales di nuova generazione per la nuova flotta di A350 offrirà un valore aggiunto, permettendoci di offrire servizi migliori ai nostri clienti. Rimanete sintonizzati".