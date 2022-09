Airbus, pioggia di ordini ma produzione rallentata

La ripresa del settore dei trasporti ha portato a un'impennata di ordini per Airbus. Che però deve fare i conti con i problemi che stanno rallentando la produzione.

Come riporta preferente.com il costruttore ad agosto ha consegnato solamente 382 aeromobili, mentre negli ultimi 8 mesi ha ricevuto ordini per 843 aerei. Per fare un confronto, la produzione è di due unità inferiore a quella dello stesso mese dello scorso anno, mentre gli ordini ersano solo 269 da gennaio ad agosto del 2021.



Il problema principale, come per altri settori produttivi, è l'approvvigionamento, che procede a rilento ingolfando tutto il meccanismo produttivo.



Il ceo di Airbus Guillaume Faury ha ammesso che l'impennata dell'offerta sta portando a ripensare i processi produttivi.