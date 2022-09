Qatar Airways e Virgin Australia: al via il codeshare

Partirà il 12 settembre il codeshare di Qatar Airways e Virgin Australia. La partnerhip tra le due compagnie aeree - annunciata nel maggio del 2022 – permetterà ai clienti dei rispettivi vettori di viaggiare senza soluzione di continuità verso oltre 150 destinazioni tra Australia, Medio Oriente, Europa e Africa.



I soci del Privilege Club potranno guadagnare Avios e QPoint sui voli operati da Virgin Australia, mentre i soci Velocity Frequent Flyer possono ora guadagnare Velocity Points e Status Credits sui voli operati da Qatar Airways.

È inoltre possibile prenotare i posti premio operati da entrambe le compagnie aeree.



La partnership strategica è destinata a favorire il commercio e il turismo sia per l'Australia che per il Qatar, aprendo al contempo numerose di nuove opportunità di viaggio per i clienti di entrambe le compagnie aeree.



Per commemorare l'inizio della partnership, Virgin Australia e Qatar Airways hanno organizzato un evento di lancio all'aeroporto di Brisbane, con una performance di ballerini che ha rappresentato i diversi Paesi raggiungibili con le reti di Qatar Airways e Virgin Australia.