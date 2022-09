Iata: continua la ripresa dei viaggi internazionali

Continua con forza la ripresa dei viaggi internazionali. Lo dice la Iata, che evidenzia come a luglio 2022 il totale del traffico sia aumentato del 58,8% rispetto ai dati dell’anno precedente.

A livello globale, il traffico è ora al 74,6% dei livelli pre-Covid.

Il solo traffico internazionale è aumentato del 150,6% rispetto al mese di luglio del 2021, e gli Rpk hanno raggiunto il 67,9% dei livelli di luglio 2019, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita, guidati dall'Asia-Pacifico.



“La performance di luglio ha continuato a essere forte, con alcuni mercati che si avvicinano ai livelli pre-Covid – dice il d.g. Iata Willie Walsh -. In alcuni casi i limiti di capacità in alcune parti del mondo hanno inciso perché gli aeroporti non erano preparati alla velocità con cui le persone sono tornate a viaggiare".



Le compagnie aeree dell'Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 528,8% nel traffico di luglio rispetto allo scorso anno, il tasso di incremento più forte tra tutte le regioni.



La capacità dei posti in Europa è aumentata del 64,3% con un load factor dell'86,7%, mentre il Nord America è in testa, con un load factor sopra il 90%.