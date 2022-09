Air Italy, chiusa la vertenza: licenziamento per i 1.500 dipendenti

Con il completamento della procedura di licenziamento dei 1.500 dipendenti si è chiusa la vertenza che rappresentava l’ultima speranza per i lavoratori di Air Italy. Ad annunciarlo è stato il sindacato di categoria Anpav.

"Millecinquecento lavoratori ad alta professionalità – ha dichiarato all’Ansa il segretario regionale Marco Bardini - ma con specializzazione settoriale ed età anagrafica che ne rendono difficile la ricollocazione, attendono ancora che le promesse fatte dalla politica: abbiano conseguenze coerenti con le roboanti dichiarazioni fatte in momenti di concitazione sindacale".



Dall’Anpav è poi arrivato anche un nuovo appello al Governatore della Regione Sardegna Christian Solinas per una convocazione per valutare la possibilità di un qualche intervento a sostegno da parte delle istituzioni.