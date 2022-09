Volotea raggiunge quota 45 milioni di passeggeri a Verona

Un nuovo traguardo per Volotea a Verona. La compagnia aerea ha festeggiato l'arrivo a quota 45 milioni di passeggeri sullo scalo a livello internazionale. Il traguardo è stato raggiunto, come riporta una nota, a 10 anni dall'avvio delle attività sull'aeroporto scaligero.

Il 45 milionesimo passeggei ha ricevuto come premio un anno di voli gratuiti su tutte le rotte di Volotea in partenza da qualsiasi aeroporto.



"Questo importante risultato - riporta la compagnia in una nota - arriva nell’anno in cui Volotea, a livello internazionale, ha messo in pista l’offerta più ampia di sempre, con 336 rotte e un totale di quasi 10,5 milioni di posti (+30% rispetto al 2019). Durante i mesi estivi la compagnia ha trasportato in totale 4 milioni di passeggeri, raggiungendo un load factor del 94%".