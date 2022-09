Per il momento la trattativa ufficiale per la cessione di Ita Airways non è ancora iniziata, ma cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui possibil piani di Certares per il futuro della compagnia. Anche se, carte alla mano, le parti in campo hanno tempo fino a fine mese per arrivare a un accordo che traghetti verso il prelimiare di vendita. Ma per i dettagli del piano, al momento, non c'è ancora una scadenza.

Come riporta corriere.it, stando alle prime ipotesi in circolazione, per quanto riguarda la flotta si parlerebbe di passare da 67 a 80 aeromobili il prossimo anno, per salire a 100 nel 2024 e arrivare a 120 nel 2025. Un rialzo rispetto al vecchio piano che riduceva l'orizzonte a 104 aerei.



All'aumento della flotta farebbe ovviamente eco un incremento del personale: le previsioni indicherebbero 1.500 assunzioni già il prossimo anno. Nel 2025 la compagnia passerebbe dagli attuali 3.500 dipendenti a 5.500.



Gli accordi

Tutto da dirimere, invece, il nodo delle rotte, anche perché su questo tema entrano in gioco le partnership con gli altri soggetti coinvolti nella cordata Certares, ovvero Delta Air Lines e Air France-Klm. Anche i termini della collaborazione sono da definire, in quanto non è ancora chiaro se le due compagnie entreranno nell'azionariato o meno.



Ultimo ma non meno importante, la questione dei termini dell'accordo per il prelimiare: sul tavolo ci sono sia l'ipotesi di clausole per evitare che il prossimo Governo possa fare marcia indietro sia l'idea di un'intesa non vincolante.