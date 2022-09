Ita Airways: in vendita i biglietti per i voli sull'India

Sono disponibili i biglietti per i voli tra Fiumicino e Nuova Delhi di Ita Airways annunciati dalla compagnia pochi giorni fa. Come riportato ieri da questa testata, la compagnia avvia le operazioni sull'India offrendo tre frequenze settimanali operate ogni lunedì, mercoledì e sabato cdal 3 dicembre prossimo con gli A330.

Le partenze dallo scalo di Roma Fiumicino sono previste alle 14.10, con arrivo all’aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi alle 2.00 (ora locale). L’operativo da Nuova Delhi prevede invece la partenza dal 4 dicembre 2022, ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 03:50 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 08:10.



Il collegamento viene lanciato anche in ottica di fideraggio, per intercettare "sempre di più i collegamenti oltreoceano per i diversi mercati internazionali, dove spiccano i flussi tra India-Germania, India-Spagna, India-Francia, India-Nord America (e viceversa) - riporta il vettore in una nota - che saranno serviti interamente da Ita Airways attraverso delle buone connessioni pianificate in modo particolarmente attento".