Indonesia, ritorno alla normalità: China Airlines riprende i voli su Bali

Dopo due anni di interruzione China Airlines, il vettore di Taiwan, ha deciso di ripristinare i collegamenti con l’Indonesia grazie al volo diretto su Bali.

Un passo fondamentale per il Paese, che attende con ansia il ritorno dei turisti cinesi e dell’Asia del Nord, un mercato di big spender irrinunciabile per l’economia turistica indonesiana, anche se il primo bacino per arrivi è sempre quello australiano.



L’A330-300 China Airlines è partito dall'aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) alle 10,08 di venerdì ed è atterrato a Bali all'aeroporto internazionale Denpasar Ngurah Rai (DPS) alle 15,01, trasportando 163 passeggeri.

Il decollo per Taipei è invece avvenuto alle 16,21. La rotta era stata sospesa il 26 aprile 2020.



Il servizio diretto Taipei-Bali, spiega Simple Flying, sarà operato il martedì e il venerdì e si aggiunge ai voli giornalieri per Taipei da Giacarta, Singapore e Kuala Lumpur.

Dai dati forniti dall’aeroporto di Bali risulta che, a partire da agosto, 23 compagnie aeree di 12 Paesi hanno ricominciato a servire 22 rotte internazionali. Da gennaio a luglio di quest'anno lo scalo indonesiano ha servito 1,27 milioni di passeggeri, cifra che rappresenta solo il 16% dei 7,93 milioni transitati nello stesso periodo del 2019.