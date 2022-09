In viaggio per votare, l'iniziativa di Itabus per tutti i clienti

Si chiama #VotaConItabus l’iniziativa firmata Itabus che consente, a chi si sposta per votare, di usufruire di uno sconto del 30% sui viaggi di andata e ritorno, se acquistati entro il 19 settembre.

La promozione del player, che offre 110 servizi al giorno, 150 fermate lungo tutta Italia e più di 800 tratte, è valida dal 20 al 28 settembre per tutte le tratte operate da Itabus ed è utilizzabile da tutti i passeggeri; non sarà pertanto necessario esibire alcuna specifica documentazione.



Voucher per chi ha già i biglietti

I viaggiatori che nel frattempo avevano già acquistato un biglietto Itabus per il periodo compreso fra il 20 ed il 28 settembre riceveranno un voucher pari al 30% del costo del proprio titolo di viaggio , che potranno utilizzare in seguito.

I biglietti in promozione saranno acquistabili sul sito www.itabus.it, sull’app Itabus, tramite il servizio clienti Itabus e in tutti i rivenditori autorizzati (quali biglietterie nelle autostazioni e tabaccherie).