Ryanair seleziona otto clienti per ampliare il customer panel

Sono state riaperte le iscrizioni per entrare a fare parte del panel di clienti di Ryanair che possono contribuire con le proprie indicazioni a migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Otto i candidati che verranno selezionati.

“Il nostro customer panel è stato determinante nell'aiutarci a migliorare l’esperienza dei clienti nell'ultimo anno – commenta il direttore marketing e digitale Dara Brady - e non vediamo l'ora di lavorare con i nuovi membri del nostro panel per dare forma al nostro programma per migliorare l’esperienza clienti 2023 mentre Ryanair continua a crescere in tutta Europa per trasportare 225 milioni di passeggeri p.a. entro il 2026”.



Le domande dovranno essere inviate entro il prossimo 12 settembre attraverso il sito della compagnia.