Trasporto aereo sotto stress: in dieci anni mancheranno 80mila piloti

La carenza di personale nel trasporto aereo sta assumendo dimensioni preoccupanti. A fare il calcolo un rapporto di Oliver Wyman secondo il quale, nel prossimo decennio, le compagnie aeree dovrebbero assumere circa 80mila piloti per non correre il rischio di vedere la lorto crescita compromessa nel medio-lungo periodo.

"Entro il 2032 – spiega lo studio – l’aviazione globale sarà a corto di 80mila piloti e la domanda supererà l’offerta nella maggior partre delle aree mondiali già tra quest’anno e il 2024”.



Il Nord America è il più colpito

Il problema più grave, spiega Preferente, è per il Nord America, dove si stima un deficit corrente di circa 8mila piloti, l’11% circa dell’offerta totale. Ad aggravare la situazione l'elevata età media dei lavoratori in questo settore, a causa del pensionamento obbligatorio all'età di 65 anni.



Il Medioriente è un'altra delle regioni più colpite da questo problema. La consulenza stima che la mancanza di piloti potrebbe salire a 3.000 unità già nel 2023 e raggiungere le 18mila nel 2032.

Per quanto riguarda, invece, l'Europa, il rapporto rivela che la situazione peggiorerà dal 2027, con l’ipotesi di subire un deficit di circa 20mila lavoratori, a causa di "una maggiore domanda".