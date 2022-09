Partirà il 3 dicembre prossimo il nuovo volo lungo raggio di Ita Airways che collegherà in modo diretto l’aeroporto di Roma Fiumicino con Nuova Delhi.

La compagnia ha infatti annunciato l’apertura delle vendite per il volo su Delhi che metterà a disposizione tre frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e sabato. I voli decolleranno dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14.10 e arriveranno all’aeroporto di Nuova Delhi alle 2.00 (ora locale). L’operativo da Nuova Delhi prevede invece la partenza a partire dal 4 dicembre 2022 – ogni martedì, giovedì e domenica – alle ore 3.50 del mattino e atterraggio nella Capitale alle ore 08.10 del mattino.



Oltre all’India, l’altra novità invernale dell’operativo di Ita Airways è l’avvio delle operazioni per le Maldive con il volo diretto tra Roma e Malé che partirà sempre a dicembre 2022.



Il collegamento sarà attivo dal 17 dicembre fino al 26 marzo 2023, ultima data di rientro dalle Maldive. Fino al 22 gennaio il volo avrà 3 frequenze settimanali per poi passare a due a settimana dal 23 gennaio fino a fine stagione.