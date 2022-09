Attacco hacker a Tap Air Portugal per un furto di dati

Un attacco informatico ha colpito nelle ultime ore Tap Air Portugal e, secondo quanto dichiarato dalla compagnia, una parte dei dati relativi ai clienti sono stati trafugati.

La compagnia, si legge su Preferente, sospetta che l’attacco sia stato portato a segno da un gruppo organizzato di hacker, per cui sta adottando una serie di misure di contenimento e bonifica per proteggere sia l’azienda che i suoi clienti. In questo, Tap si sta facendo supportare da un’entità internazionale esterna e sta lavorando in coordinamento con le autorità.



L’attacco ha quindi bloccato alcune delle attività programmate per questo periodo, in particolare la nuova campagna promozionale che sarebbe dovuta partire il 5 settembre e che sarà invece rinviata.