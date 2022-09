Papa Francesco volerà con Ita Airways per il prossimo viaggio in Kazakistan

Sarà ancora Ita Airways la compagnia aerea che farà volare Papa Francesco nel suo prossimo viaggio apostolico, previsto per il prossimo 13 settembre. L’aereo, un Aribus 330, decollerà da Fiumicino alle 7,15 in direzione dell’aeroporto di Nursultan Nazarbayev, in Kazakistan.

“All'aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre – si legge in una nota della compagnia -, sarà presente l’amministratore delegato di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini e il chief commercial officer Emiliana Limosani, e ad accompagnarlo nel suo viaggio ci sarà un equipaggio di 12 persone composto da 3 piloti e 9 assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza”.