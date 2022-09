Michael O'Leary (nella foto) interviene sul tema Ita Airways e come al solito non usa mezzi termini. "Per me è stato uno shock che la gara per Ita non sia andata a Lufthansa, credo sia una cosa politica" spiega l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair in un intervento ripreso da Ansa.

O'Leary continua precisando che "Lufthansa sarebbe stato un partner migliore per Ita rispetto ad Air France -Klm e Delta" Il manager aggiunge poi che "Air France avvelena tutto ciò che tocca" e che "non sanno nemmeno gestire la propria compagnia".