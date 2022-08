Esclusiva Ita-Certares, le prime reazioni dei sindacati

“È fondamentale sottrarre la vicenda Ita Airways dalle dinamiche della campagna elettorale e soprattutto evitare di portare avanti una situazione di incertezza”. Arriva da Uiltrasporti la prima reazione da parte dei sindacati alla decisione del Mef di affidare la trattativa per la privatizzazione di Ita Airways in esclusiva a Certares con Air France-Klm e Delta.

“Chiediamo di essere convocati il prima possibile per essere messi al corrente di quelle che sono le condizioni che hanno indirizzato la scelta – si legge in una nota del sindacato - e per entrare nel merito degli aspetti industriali dell'offerta e della trattativa in esclusiva, fondamentali per il futuro della compagnia, dei suoi lavoratori e di tutto l’indotto”.



Obiettivo di Uiltrasporti, prosegue la nota, è “la migliore soluzione industriale che sviluppi la compagnia sotto il profilo occupazionale, della flotta e valorizzi il lavoro dal punto di vista contrattuale”.