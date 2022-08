All Nippon Airways torna alla redditività nel primo trimestre

All Nippon Airways e la società di controllo Ana Holdings tornano alla redditività per la prima volta dopo 10 trimestri nel trimestre aprile-giugno 2022, il primo del suo bilancio annuale.

Il cash-flow operativo si è avvicinato ai livelli pre-Covid, superando i 100 miliardi di yen (circa 770,8 milioni di dollari). La domanda dei passeggeri sulle rotte internazionali e nazionali si è costantemente ripresa, mentre quella cargo è rimasta elevata.



Il fatturato operativo è aumentato di 151,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di dollari), raggiungendo i 350,4 miliardi di yen (circa 2,7 miliardi) - un incremento del 176% rispetto all'anno precedente.

Le spese operative sono invece cresciute di circa 679,8 milioni di dollari, attestandosi a 351,7 miliardi di yen (circa 2,7 miliardi di dollari) - un aumento del 133% - grazie alla riduzione dei costi fissi pianificati nell'ambito della riforma strutturale del business.



"Siamo lieti di vedere che i risultati del primo trimestre confermano l'aumento della domanda dei passeggeri per i viaggi nazionali e internazionali e l'incremento dei ricavi in tutti i nostri segmenti di business - ha dichiarato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer -. Questi dati sono la dimostrazione dell'impegno profuso dal team globale di Ana e ci aiutano a posizionarci per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri in questo difficile contesto operativo".



Le previsioni per l’anno finanziario 2022-23 prevedono quindi un ritorno all’utile.