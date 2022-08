Da nemici ad alleati. Sembra stia cambiando il vento tra le compagnie aeree americane riguardo alla loro battaglia nei confronti dei vettori del Golfo, accusati di avere troppa ‘libertà’ nelle rotte sugli Stati Uniti. Una battaglia portata avanti gli anni scorsi anche con richieste al Governo di limitare la loro presenza sul territorio. Ora invece si sta per aprire un nuovo corso e la prima mossa arriva da United, prossima ad annunciare un importante accordo con Emirates.

Secondo quanto riportato da Travelpulse, saranno svelati il prossimo 14 settembre i dettagli della partnership che porterà a un code sharing tra le due compagnie. Un’intesa che da una parte aprirà le porte a una maggiore presenza del vettore Usa nell’area del Golfo e per entrambi significherà l’accesso a un maggior numero di destinazioni in connessione.



Dallo scorso anno Emirates aveva riaperto numerosi collegamenti sugli Stati Uniti (compreso il volo da Milano su New York) aumentando progressivamente l’impegno su una delle destinazioni chiave per la compagnia di Dubai.