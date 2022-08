La carenza di personale nel trasporto aereo è stata alla base dei disservizi che hanno tormentato il settore aeroportuale nell’ultimo periodo. È tempo dunque di investire sul capitale umano, e così il Gruppo Aeroporti di Roma (Adr) dà il via alle assunzioni.

L’attenzione è tutta sullo scalo di Roma Fiumicino dove si aprono le ricerche per addetti di scalo e addetti passeggeri a ridotta mobilità. Uno dei requisiti chiave affinché il proprio profilo possa essere preso in considerazione dall'HR è la conoscenza della lingua inglese unitamente a una disponibilità in termini di flessibilità oraria.



Inoltre, come si legge su money.it, i selezionati beneficeranno di un contratto a tempo determinato. Chi desiderasse inoltrare la propria candidatura per l’aeroporto Leonardo Da Vinci e diventare parte del team degli operatori di terra, può farlo collegandosi al sito internet di AdR e allegando foto, Cv e lettera di presentazione.



In alternativa, si può inviare il materiale attraverso il profilo LinkedIn di AdR.



Gaia Guarino