Aeroporto Marco Polo di Venezia: pochissimi i voli cancellati

L’aeroporto di Venezia continua a migliorare le proprie performance. Nella settimana dal 22 al 28 agosto, in base ai dati diffusi da Save, il Marco Polo ha gestito 242mila 619 passeggeri, che corrispondono all’84,8% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati mille717, di cui solo otto cancellati che corrispondono allo 0,004% del totale voli della settimana.



Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7 minuti circa, migliorativo rispetto agli 8 minuti circa della settimana precedente.

I tempi di riconsegna bagagli hanno mantenuto lo stesso andamento delle due settimane precedenti: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio e di 29 minuti per l'ultimo.



Il volume di bagagli spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 993 colli, in contrazione dell’11,7% rispetto ai mille 125 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati mille 67, con una conseguente riduzione del 25,5% delle valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente: i bagagli disguidati attualmente in giacenza sono 216; erano 290 la settimana precedente.