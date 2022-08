Happy Airways: dalla Francia la nuova start up dei cieli con base a Strasburgo

Ha chiamato a raccolta i potenziali investitori per potere arrivare a un capitale prossimo ai 5 milioni di euro la nuova start up dei cieli che si prepara a entrare sul mercato. Si chiamerà Happy Airways il vettore francese che vuole posizionarsi sull’aeroporto di Strasburgo, da dove avviare un network europeo da una dozzina di destinazioni.

La compagnia intende sfruttare il basso utilizzo dello scalo, dove opera in particolare Volotea, per avviare collegamenti con alcune città del Vecchio Continente. Tra queste, secondo quanto riportato da Simpleflying, figurano anche tre destinazioni italiane: Torino, Milano e Venezia.



Per quanto riguarda la flotta, Happy Airways punta a utilizzare gli Atr 72-600, due dei quali per la fase di avvio delle operazioni. Nessuna data di inizio però è stata ancora fissata in attesa di riuscire ad avere le attenzioni del mercato.